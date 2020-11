FC Barcelone : agression, VAR, penalty... Messi pète les plombs avec l'Argentine !

C'est un match houleux que Lionel Messi a disputé cette nuit dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Outre le score décevant pour l'Argentine, c'est surtout quelques décisions arbitrales qui ont beaucoup agacé la Pulga.

Un match tout d'abord marqué par une terrible séquence qui rappelle la sérieuse blessure au dos de Neymar lors de la Coupe du monde 2014. Chargé violemment dans le dos par Angel Romero, Ezequiel Palacios a dû sortir, probablement victime d'une fracture d'une ou plusieurs vertèbres. La blessure de l'Argentin a forcément placé la rencontre dans un climat électrique.

Climat qui a fait sortir Lionel Messi de ses gonds, lequel n'a pas du tout apprécié un coup franc refusé en début de match ainsi qu'un penalty généreux offert au Paraguay. Enfin, un but refusé à Messi en toute fin de match, après consultation de la vidéo, pour une faute bien longtemps avant, a achevé de faire bouillir la Pulga.

« Tu nous a ch... dessus deux fois », aurait notamment lâché un Messi furieux à l'arbitre, selon les médias argentins. Une colère relayée par le sélectionneur Scaloni, qui a estime que l'arbitrage avait été « honteux ». Pas sûr que cette parenthèse en sélection n'aide donc Lionel Messi à se détendre...

Lionel Messi and VAR, his goal for Argentina was ruled off. pic.twitter.com/vLZhusn7GX