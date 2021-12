FC Barcelone : Agüero pourrait plomber un peu plus les Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La cérémonie de départ à la retraite de Sergio Agüero a été forte en émotion au Camp Nou il y a quelques jours. L’attaquant de 33 ans s’est montré, en toute logique, très impacté moralement. Le président du FC Barcelone Joan Laporta a été à ses côtés pour surmonter cette épreuve difficile mais l’envers du décor s’annonce beaucoup moins attendrissant. Sergio Agüero dispose d’un droit à une indemnité colossale non négligeable pour le Barça qui pourrait se retrouver encore un peu plus dans la panade. Le directeur de l’Institut de droit du sport, Toni Roca, est formel dans ses propos. « Si Agüero réclame, il aura droit à une indemnité de six mensualités. »