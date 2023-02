FC Barcelone : Alba fait des révélations sur les critiques internes

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lors des catastrophiques deux dernières années du règne de Josep Maria Bartomeu (2019-21), le FC Barcelone s'est distingué par des polémiques indignes d'un club de son standing. Notamment des révélations sur les salaires des capitaines et vice-capitaines de l'équipe, Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergi Roberto, pour les inciter à partir. Le président et sa direction ont quitté les lieux avec pertes et fracas mais la rancœur demeure, comme en a témoigné Jordi Alba dans une interview à Marca.

"Il s'est dit beaucoup de choses incroyables et des mensonges qui te blessent car ils viennent de ta maison. Il s'est créé un buzz qui a mis les capitaines dans les cordes. Nous ne pouvions démentir ce qui se disait chaque jour. Nous sommes d'ici et nous vivons ces couleurs au maximum, mais les critiques font mal. Le départ de Piqué m'a fait mal car il était un joueur fondamental pour l'équipe et dans le vestiaire, il était très joyeux, donnant beaucoup de vie au collectif. Son absence se ressent à tous les niveaux. Si je vais aller au bout de mon contrat ? Oui, je pense. Je m'en sens capable, je crois jouer à un bon niveau." Quel incroyable gâchis auront été les deux dernières années de Bartomeu...