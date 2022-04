FC Barcelone : Alves dévoile une grande différence entre Guardiola et Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Au cours du long entretien qu'il a accordé à Sport, Daniel Alves a été interrogé sur la méthode Xavi, qui est en train de réaliser des miracles au FC Barcelone. Le latéral droit de bientôt 39 ans a eu la grande chance d'être dirigé par de très grands techniciens en Catalogne, à commencer par Pep Guardiola. Invité à comparer les méthodes du mentor et de son élève, il a estimé qu'il travaillait plus avec Xavi. Mais cela s'explique...

"C'est la première fois depuis que je suis au Barça que je travaille autant le physique. Le secret de Xavi, c'est de travailler. Il faut lutter, faire ce que nous avons toujours fait. La seule chose qui a changé chez lui, c'est qu'il est entraîneur maintenant. Mais son point de vue est le même que quand il jouait. Nous travaillons très dur. Le football a changé par rapport à l'époque de Guardiola. En plus, ce dernier avait plus de bons joueurs de ballon dans son équipe, nous n'avions pas besoin de courir de haut en bas sur le terrain. Nous récupérions beaucoup de ballon dans la partie de terrain adverse. Aujourd'hui, il faut plus courir et, pour cela, nous devons être au top physiquement. Le travail que faisions avant ne suffirait pas aujourd'hui."

Dani Alves: "Con Xavi trabajamos más el físico que con Guardiola" https://t.co/ogvz5BRyfo vía @sport — daniel campos longarela (@dacalongarela) April 9, 2022

Pour résumer Le latéral droit brésilien Daniel Alves a comparé les entraînements des deux grands coachs qu'il a connus au FC Barcelone, Pep Guardiola et Xavi. Selon lui, il travaille plus physiquement avec le second. Mais cela s'explique.

Raphaël Nouet

Rédacteur