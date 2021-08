FC Barcelone : Antonela Roccuzzo, Madame Messi, dévoile son équipe de cœur

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Depuis l'annonce (ou plutôt le coup de tonnerre!) par le FC Barcelone de la non-reconduction du contrat de Lionel Messi, la star argentine ne s'est pas exprimé... Et sa compagne Antonela Roccuzzo est, elle aussi, resté discrète sur Instagram.

Quelques heures avant l'annonce et alors que le couple quittait leur lieu de vacances à Ibiza, Antonela a posté un cliché de son « équipe » favorite. Et ce n'était déjà plus vraiment le Barça. Joueuse, la belle a mis en avant toute sa petite famille : Lionel bien sûr, mais aussi ses trois garçons Theo, Mateo et Ciro. La photo a d'ailleurs été liké par ses amies, Sofia Balbi (Madame Suarez) évoquant une « belle équipe ».

Discrète depuis de longs mois, Antonela Roccuzzo s'est lâchée pendant ses vacances, faisant notamment concurrence à Wanda Nara à coup de poses très suggestives en bikini où elle a affiché ses courbes impeccables...