FC Barcelone : après le Mondial, Dembélé a fait une belle surprise au Barça

Ousmane Dembélé poursuit sa belle saison. Après des premiers mois plus qu'encourageants avec le FC Barcelone depuis le début de l'exercice 2022-2023, notamment marqué par ses 5 buts et ses 7 passes décisives toutes compétitions confondues, l'ailier français continue à se montrer exemplaire auprès du club catalan.

En effet, après avoir participé à la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé disposait de plusieurs jours de vacances. Mais comme indiqué par AS, le champion du monde 2018 a décidé d'écourter ses congés de deux jours et donc de revenir en avance à la Ciutat Esportiva pour participer à l'entraînement, ce lundi après-midi. Jules Koundé est lui attendu mercredi pour sa reprise avec le Barça. Les Blaugranas reçoivent l'Espanyol, ce samedi (14 heures) au Camp Nou, pour leur reprise dans le championnat espagnol.

❗Dembélé has returned to training sessions with Barça two days earlier than scheduled.



— @fansjavimiguel pic.twitter.com/x6x5JeUtf9