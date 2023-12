FC Barcelone - Atlético Madrid : Joao Félix au beau milieu d’une bagarre ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Joao Félix a offert la victoire au FC Barcelone hier contre l'Atlético Madrid (1-0) alors qu'il est prêté au Barça par les Colchoneros. Omniprésent, le Portugais a aussi été l'un des principaux acteurs des altercations avec ses anciens coéquipiers. L'ambiance a notamment été tendue avec Gimenez.

"Tu veux te battre ou quoi?"

Après une charge de Gimenez, Félix et lui ont échangé des mots et l'Uruguayen lui a lancé : "Tu veux te battre ou quoi?". Koke est alors apparu pour calmer son coéquipier en lui disant que Felix cherchait à le faire expulser et qu'il ne devait pas rentrer dans son jeu. Un incident que Felix a voulu désamorcer après la rencontre. "Je n'ai rien contre eux. Je les aime beaucoup et j'espère que tout ira bien pour eux... sauf contre nous", a-t-il expliqué.

