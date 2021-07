FC Barcelone : avis de tempête sur Lionel Messi !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Difficile de se faire discret quand vous êtes Lionel Messi. En vacances en famille à Miami, la superstar argentine a du être escortée par ses gardes du corps à plusieurs reprises pour se dépêtrer de la foule ! Des jeunes sont notamment venus à son domicile de vacances pour le photographier, rapporte le journal espagnol Sport.

Malgré cette situation déplorable, Messi ne semble pas malheureux et a même avoué s’attendre à cela en venant dans la capitale de la Floride. "J'ai toujours eu l'illusion de vivre aux États-Unis, de vivre cette expérience", a-t-il reconnu dans un interview accordée au journaliste espagnol, Jordi Évole. Certaines images montrent que la plupart du temps tout s’est bien passé, Messi et toute sa petite famille ayant été escortés sous les encouragements bienveillants de ses fans.

After Messi landed in Miami, Florida, USA where “soccer” is supposed to be a picnic sport. Messi FC is bigger than anything on this planet right now. We can transcend governments, cultures, borders, race, religion, bring down platforms, change lives. 🙌🏻

