FC Barcelone : bonne nouvelle pour Adama Traoré avant l'Espanyol

Arrivé cet hiver au FC Barcelone en provenance de Wolverhampton sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Adama Traoré a brillé pour ses débuts avec le Barça lors de la victoire face à l'Atlético Madrid (4-2), dimanche dernier.

Mais alors qu'il n'a pas pu s'entraîner ce vendredi avec le groupe blaugrana en raison de douleurs d'estomac, l'ailier droit espagnol a fait son retour ce samedi à l'entraînement. Il devrait bien être présent ce dimanche pour le derby catalan face à l'Espanyol Barcelone, comptant pour la 24e journée de Liga.

