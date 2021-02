FC Barcelone – Cadix (1-1) : le cauchemar de Messi et du Barça ne s'arrête pas à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cinq jours après la déroute du Camp Nou face au PSG en huitième de finale de Ligue des champions (1-4), le FC Barcelone était attendu au tournant. Lionel Messi et sa bande pouvaient-ils profiter de la réception du modeste Cadix pour se refaire la cerise, d'autant plus que l'Atlético Madrid a perdu hier contre Levante (0-2) ? La réponse est non.

Pourtant, le Barça semblait sur la bonne voie avec un penalty rapide de Lionel Messi qui semblait les lancer sur la bonne route (1-0, 32e). Mais deux buts refusés coup sur coup suite à des hors-jeu ont laissé penser que la semaine cauchemardesque du FC Barcelone n'était pas forcément terminée.

Après des occasions ratées de Messi, Griezmann ou Riqui Puig, le Barça a connu une nouvelle désillusion. Un penalty largement évitable concédé par Clément Lenglet a permis à Alex Fernandez d'égaliser sur penalty (1-1, 89e). Et comme une montée rageuse de Piqué, en fin de match, n'a pas été concluante, le FC Barcelone perd encore gros ce dimanche. Non seulement les Catalans grignotent à peine le retard de huit points sur l'Atlético, mais ils laissent surtout le Real Madrid filer avec cinq longueurs d'avance...