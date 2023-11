FC Barcelone : Cancelo pose un premier problème à Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C’est ce qu’on appelle une bonne pioche ! Arrivé fin août au Barça à l’occasion d’un prêt d’une saison sans option d’achat, Joao Cancelo est en train de relancer complètement sa carrière après son raté à Manchester City et son passage mitigé au Bayern Munich. En à peine trois mois, le Portugais est devenu indiscutable aux yeux de Xavi même s’il pose aujourd’hui un problème selon Sport : il est presque devenu irremplaçable.

Cancelo aurait besoin de souffler mais…

Joao Cancelo n’a, en effet, jamais pris de repos depuis son arrivée au FC Barcelone, jouant également tous les matchs de la Seleçcao portugaise lors des trêves internationales. Avec un cumulé à 1689 minutes depuis l’été, le Portugais s’expose. Dans la tête, cela ne le dérange pas spécialement. Cancelo a une farouche envie de jouer et de ne pas souffler mais, dans les faits, l’usure le guette et Xavi en a bien conscience.

Sur les derniers matchs, le joueur prêté par les Citizens parait moins vif et si la logique est qu’il souffle bientôt, il est difficile d’imaginer que Xavi ne le laisse sur le bas-côté alors qu’il est le seul latéral droit de métier de l’effectif (même s’il a aussi joué plus haut et à gauche pour les besoins sur certains matchs) et que le Barça va enchaîner trois grosses échéances avec Porto, l’Atlético et Girone à Montjuïc…

