FC Barcelone : ce constat terrible sur l'état d'esprit de Messi

Hier, via Instagram, Lionel Messi a lâché une nouvelle bombe sur la direction du FC Barcelone en commentant le départ de Luis Suarez à l'Atlético Madrid : "Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce que tu es: l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend".

"Messi déteste le Barça aujourd'hui"

On savait que le lutin de 33 ans était dégoûté par Josep Maria Bartomeu et la direction barcelonaise au point qu'il avait voulu partir à Manchester City. On savait aussi que le fait qu'il ait été retenu en dépit d'une promesse qui lui avait été faite auparavant l'avait déçu au plus haut point. Mais selon Fred Hermel, on est très loin de s'imaginer l'état d'esprit réel de Messi.

Hier soir sur RMC, le correspondant en Espagne a déclaré : "Messi déteste le Barça aujourd'hui. Il déteste l'Espagne. Il ne supporte plus d'être en Espagne". On peut imaginer que ces propos sont teintés de sensationnalisme mais au vu de toutes les couleuvres avalées depuis trois mois par La Pulga, avec le départ de Luis Suarez en point d'orgue, on se dit que Hermel n'est pas si loin de la vérité…