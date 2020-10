FC Barcelone : ce que se sont dit Messi et les Boliviens

Pas brillante face à l'Equateur (1-0) à la Bombonera quelques jours plus tôt, l'Argentine craignait son deuxième match des éliminatoires de la zone Amsud pour le Mondial 2022. En effet, il s'agissait d'un déplacement en Bolivie, où il est toujours très difficile de s'imposer car les parties ont lieu à plus de 3.000 mètres d'altitude, du côté de La Paz. Surtout pour l'Argentine, qui avait encaissé un terrible 1-6 le 1er avril 2009, déjà avec Lionel Messi sur le terrain.

C'est donc dans une ambiance tendue que s'est déroulée la partie. Les Boliviens ont ouvert le score mais l'Argentine, emmenée par un super Messi, a renversé la vapeur grâce à Lautaro et Correa pour s'imposer 2-1. Cependant, au coup de sifflet final, une échauffourée a opposé La Pulga à des adversaires. Grâce aux images télé, les médias hispanophones ont pu déterminer ce qui s'est dit à ce moment-là…

Pendant la partie, l'attaquant bolivien Moreno Martins aurait lancé aux Argentins : "Put… de vos morts, ils en ont mangé six", référence au fameux 1-6 de 2009. Au coup de sifflet final, c'est le préparateur physique de La Verde, Lucas Nava, qui a insulté Messi. Ce dernier lui a alors répondu : "La c… de ta mère, le chauve ! Qu'est-ce qui t'arrive, le chauve ? Pourquoi tu fous le bordel, con… ? Viens pas me casser les c… !". Faut pas le chauffer, Messi !

Lautaro Martinez is the first Argentina player besides Lionel Messi to score in a World Cup qualifier since November 2016.



Four. Years. 🤯 @brfootball pic.twitter.com/W2sQM6qK0B