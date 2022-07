FC Barcelone : Christensen, Kessié et Raphinha ont choisi leur numéro, Aubameyang change le sien

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Arrivés cet été au FC Barcelone, le défenseur central danois, Andreas Christensen, le milieu de terrain ivoirien, Franck Kessié, et l'ailier droit brésilien, Raphinha, ont choisi leur numéro pour leur aventure chez les Blaugrana.

Le 15 pour Christensen, le 19 pour Kessié et le 22 pour Raphinha

En effet, comme on a pu le constater lors des victoires contre l'Inter Miami (6-0) et face au Real Madrid (1-0) en match amical, Andreas Christensen a opté pour le 15, laissé vacant par Clément Lenglet, parti à Tottenham. Quant à Franck Kessié et Raphinha, ils ont pris respectivement le 19 et le 22. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang, qui arborait le numéro 25 depuis son arrivée au Barça l'hiver dernier, a changé de numéro et portera désormais le 17.

Fabien Chorlet

Rédacteur