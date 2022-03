FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi ouvre la porte à un retour de Messi au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille du Clasico face au Real Madrid, Xavi a été interrogé sur un possible retour de Lionel Messi au Barça, qui a rejoint l'été dernier le Paris Saint-Germain après 21 ans passés au club catalan.

L'entraîneur blaugrana a clairement ouvert la porte à son ancien coéquipier, qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG. "Messi est le meilleur joueur de l'histoire et les portes seront toujours ouvertes. Tant que je suis entraîneur, ça sera ouvert. Mais aujourd'hui, il a un contrat avec le PSG, je pense qu'il a signé pour deux ans", a lâché Xavi devant les médias.

