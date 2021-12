FC Barcelone : confronté à un problème de taille, Xavi est prêt à prendre une décision radicale !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Remonté après la claque à Munich (0-3) mercredi et l'élimination en Ligue des champions qui en a découlé, Xavi s'est montré très déterminé hier en conférence de presse. Le sujet ? la nécessité de renforcer le FC Barcelone au mercato hivernal. « Nous travaillons, c'est une réalité. Il y a beaucoup de confiance entre moi et la direction. Nous avons eu une réunion productive. J'ai été très clair sur ce en quoi je crois, ce que je veux et ce dont j'ai besoin, a-t-il déclaré. Il faut chercher des solutions pour améliorer l'équipe et l'effectif. Je comprends la situation du club pour la masse salariale ou les limitations, mais malgré ça, nous devons améliorer l'effectif. »

Au-delà de ces considérations d’effectif, le coach du Barça a ciblé un problème qui entame le moral de ses troupes. « J'ai l'impression que les joueurs ont besoin de se remonter le moral. Ils sont découragés. C'est plus un problème psychologique qu'un problème de football, a-t-il soufflé. Je pense qu'il y a du potentiel dans le groupe, il y a du potentiel pour faire plus de choses, c'est clair. Mais ils doivent aussi y croire et c'est mon travail. Nous regardons de nombreuses vidéos pour que vous puissiez enfin voir qu'ils se sont améliorés dans de nombreux domaines. Nous les encourageons à faire des choses, à oser, à être courageux et, finalement, c'est ce qu'est le Barca. »

Pour essayer de créer un électrochoc dans l’esprit des joueurs du FC Barcelone, Sport assure dans son édition du jour que Xavi réfléchit à l’idée de repasser en 3-4-3 devant l’Osasuna Pampelune (16h15). Ce système lui avait bien réussi face à Villarreal (3-1) alors qu’une défense à quatre n’a pas porté ses fruits devant le Betis Séville (0-1) et le Bayern Munich (0-3). S’il devait miser sur un changement de schéma tactique, le journal catalan précise que Luuk de Jong serait titulaire au poste d’avant-centre.

