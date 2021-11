FC Barcelone : coup dur pour Xavi avec son premier renfort !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Acclamé par près de 10 000 socios massés lundi dans les gradins du Camp Nou, Xavi n’a pas mis longtemps à extérioriser ses émotions de revenir au FC Barcelone. Et annoncer ses objectifs. « On pense déjà au match contre l’Espanyol, a-t-il déclaré. On a deux semaines pour préparer ce match et tout faire pour le gagner. Il va falloir travailler dur pour obtenir des résultats. C’est un projet à moyen-long terme. »

Pour parvenir à ses fins, Xavi a coché le nom de Ricard Pruna qu’il entend nommer à la tête du staff médical du club blaugrana. Récemment, Sport affirmait que celui qui fut médecin au Barça serait sur le point de revenir une fois que son contrat au sein du club de Sharjah serait résilié.

Problème : il n’en serait rien du tout aujourd’hui. As annonce même qu’on serait très loin d’un tel dénouement avec le club basé à Dubaï, que Pruna a rejoint en 2020 après son départ du FC Barcelone. « Il a un contrat en vigueur jusqu’au 30 juin 2022 et il ne sera pas simple de le résilier en raison de la complexité des lois locales, explique le quotidien madrilène. Il est l’une des priorités de Xavi, que ce soit maintenant ou ces prochains mois. »

Cuenta atrás para que España confirme su participación en el Mundial de Qatar 2022. #Portadas pic.twitter.com/aIthgHhdL8 — Paco López (@PacoLopezpress) November 10, 2021