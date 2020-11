FC Barcelone : CR7 a transmis un inquiétant virus à Messi 

Considéré comme l'un des tous meilleurs tireurs de coup-franc de la planète en 2018-19, Lionel Messi a-t-il perdu la confiance sur sa spécialité ? Vu les tentatives totalement ratées de l'Argentin samedi sur la pelouse du Deportivo Alaves (1-1), on peut se poser la question. En effet, ses stats ont subitement plongées depuis un an.

Si Lionel Messi était encore au sommet de son art en novembre 2019, réalisant un doublé dans l'exercice face au Celta Vigo, la Pulga n'a plus marqué qu'une seule fois sur coup-franc depuis. C'était en juillet dernier face à Osasuna.

Messi dans une mauvaise passe sur coup-franc

Comme le rapporte la version espagnole d'Opta, son ratio est tombé à un coup-franc marqué sur les 45 dernières tentatives (41 matches disputés sur cette période). Des chiffres d'autant plus surprenants qu'il restait sur 4 réalisations en 12 coup-francs précédemment.

Avec plus de 50 coup-francs inscrits dans sa carrière et une saison 2018-19 record (8 réalisations dans l'exercice), Lionel Messi était considéré comme une référence du coup de pied arrêté. Une défaillance qui n'est pas sans rappeler celle de Cristiano Ronaldo, très fort dans l'exercice dans sa jeunesse à Manchester United et sur ses premières années au Real Madrid mais qui a perdu le fil ensuite. N'est pas Juninho qui veut, même quand on est une légende du foot...