FC Barcelone : Deco fait une annonce cinglante sur le Mercato

Le FC Barcelone ne peut pas recruter cet hiver. C’est l’annonce cinglante de Deco. Alors que les rumeurs annonçaient une arrivée supplémentaire en Catalogne, cette déclaration au micro de Movistar vient refroidir tous les supporters Blaugrana.

Le directeur sportif du Barça ne s’est absolument pas montré rassurant à l’égard du mercato hivernal: “La réalité du moment c’est que nous ne sommes pas en mesure de signer des joueurs”. Des déclarations qui font froid dans le dos étant donné que le Barça souhaitait recruter.

🔵🔴 Barça director Deco: “The reality is that in this moment we are not able to sign players”, told Movistar. pic.twitter.com/NAQ0eLLjkm