FC Barcelone : Dembélé fait encore parler de lui au Barça

Venu au Barça pour jouer les remplaçants de luxe, Luuk de Jong a plutôt bien rempli sa mission en Catalogne. Aujourd’hui joueur du PSV Eindhoven, l’attaquant néerlandais est revenu sur son passage au FC Barcelone pour le média Algemeen Dagblad.

Dembélé impressionnant

Luuk de Jong a ensuite dû nommer le joueur qui l’a le plus impressionné au Barça, et contre toute attente, c’est le nom d’Ousmane Dembélé qui est ressorti : « Il savait lire exactement quand il avait un joueur devant lui et quelles passes lui adresser », a-t-il évoqué en parlant de l’ailier français.

Dans cette interview assez conséquente, le double buteur de la finale de Ligue Europa 2020 a également pu évoquer son ancien club du FC Séville qui traverse une saison difficile. Il a reconnu la mauvaise passe des Andalous, mais a tout de même souligné la qualification en demi-finale d’Europa League.