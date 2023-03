FC Barcelone : Dembélé finalement privé des deux chocs contre le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le 28 janvier dernier, lors du match sur la pelouse de Gérone (1-0), Ousmane Dembélé était sorti blessé au cœur de la première période, après un sprint. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite, il devait en avoir pour cinq semaines d'arrêt. Et donc faire sa rentrée cette semaine, pour le choc face au Real Madrid en Liga. Match décisif dans la course au titre puisqu'il pourrait permettre au FCB de prendre douze points d'avance à douze journées de l'arrivée.

Seulement, la cicatrisation du Français est beaucoup plus lente que prévu. Et le staff médical du Barça a fait comprendre à Xavi qu'il ne faut prendre aucun risque avec un joueur connu pour sa fragilité. L'équipe continuant à bien tourner, l'entraîneur blaugrana aurait décidé de suivre ce conseil. Dembélé pourrait donc faire son retour dans deux ou trois semaines et même manquer le Clasico en demi-finale retour de la Coupe du Roi, le 5 avril !