FC Barcelone : Depay s'offre un record de Koeman

Memphis Depay n'en finit plus de briller en sélection. Buteur sur pénalty ce samedi lors du match de qualification à la Coupe du monde 2022 entre le Monténégro et les Pays-Bas, l'attaquant néerlandais a battu un record de son ancien entraîneur au FC Barcelone, Ronald Koeman.

Comme nous l'apprend l'indicateur Opta, Memphis Depay est le joueur qui a marqué le plus de pénaltys avec les Oranje (9), dépassant la marque de Ronald Koeman (8). L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est également devenu le premier joueur européen à atteindre la barre des 15 buts en sélection lors d'une année civile depuis Dusan Bajevic avec la Yougoslavie en 1972.

