FC Barcelone : deux mauvaises nouvelles se profilent pour Messi avec le PSG

Il y a de meilleures nouvelles pour préparer un 8e de finale de Ligue des champions. Cette semaine, le FC Barcelone a ainsi appris qu’il devrait se passer des services d’Ansu Fati face au PSG dans deux semaines.

Après sa blessure au genou gauche et son opération en novembre dernier, AS assure que l’attaquant espagnol ne sera pas remis à temps contre le champion de France. Aucune date de retour n’est donnée, mais les médecins du FC Barcelone ne veulent justement établir de délais pour ne pas mettre la pression au petit protégé de Lionel Messi.

Piqué prend des risques

Ce même Messi a plus de chances de voir revenir son ami Gerard Piqué à l’aller. Annoncé forfait jusqu’en avril, la Cadena SER avance que le défenseur espagnol (34 ans) se remet plus rapidement que prévu de sa blessure au genou droit. Après avoir repris la course à la Ciutat Esportiva, Piqué se serait même donné pour objectif le match face au PSG le mardi 16 février (21h). Absent depuis le 21 novembre et un match contre l’Atlético Madrid, le compagnon de Shakira risque d’être toutefois à court de rythme. Déjà pur connu pour la rapidité de ses déplacements, est-ce vraiment une bonne nouvelle pour le Barça de le voir revenir face à Kylian Mbappé et consorts ?