FC Barcelone : double bonne nouvelle pour Flick avant le FC Séville

Seule recrue estivale du FC Barcelone, Dani Olmo, auteur de 4 buts lors de ses 6 premiers matchs disputés, a fait des débuts tonitruants avec les Blaugrana. Mais le milieu offensif a été fauché en plein vol par une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite.

Une blessure qui a éloigné l'ancien joueur du RB Leipzig des pelouses depuis six matchs. Bonne nouvelle pour le joueur et Hansi Flick, le nouveau numéro 20 du Barça se rapprocherait d'un retour. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, et de Mundo Deportivo, Dani Olmo devrait recevoir le feu vert du staff médical sous peu. Il pourrait donc faire son retour pour la réception ce dimanche (21h) du FC Séville. Avant d'affronter les Rojiblancos, Hansi Flick a aussi enregistré le retour de blessure de Fermin Lopez.

