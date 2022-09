FC Barcelone - Elche : la réaction de Xavi après le succès des siens

Défait sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions cette semaine, le FC Barcelone a remis les pendules à l’heure, ce samedi, en l’emportant contre Elche à domicile (3-0). De quoi rendre heureux Xavi, qui s’est montré ravi de l’attitude de tout son groupe.

« Nous avons une très grande équipe maintenant. Tout le monde s'entraîne bien, réagit bien. Nous devons devenir une famille. Vous gagnez des titres avec une grande équipe, pas avec un onze de départ fixe. Nous avons 25 joueurs et tous pourraient être titulaires à chaque match », a expliqué l’entraîneur du FC Barcelone.

« Tout le monde est prêt à jouer à tout moment. Et ça se voit. Tout le monde peut faire la différence. Nous avons fait un bon début de saison. Je suis très reconnaissant. Je suis content d'avoir gagné, c'était très important. Après leur carton rouge, le match a complètement changé », a continué Xavi. Le Barça est leader de Liga en attendant le match du Real Madrid, dimanche.

- 6 matches

- 18 goals scored

- 1 goal conceded

- 5 wins in a row



Xavi's Barça is starting to take shape. pic.twitter.com/QWFk4c7tMR