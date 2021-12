FC Barcelone : Dembélé fait un nouvel écart offensant pour le vestiaire

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Ousmane Dembélé est déjà arrivé deux fois en retard à l'entraînement. L'ailier droit français a récidivé ce mercredi soir.

En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport, l'ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund s'est présenté en retard au dîner organisé par le club blaugrana pour célébrer le trophée Kopa, remporté ce lundi par Pedri.

Alors que le jeune milieu de terrain espagnol est arrivé le premier au restaurant Via Veneto de Barcelone, aux alentours de 20h10, Ousmane Dembélé s'est lui pointé le dernier, près d’une heure plus tard à 21h05. De quoi exaspérer les dirigeants du Barça et ses coéquipiers ?

