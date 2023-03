FC Barcelone : énorme boulette de Piqué, il annonce la retraite d’une figure du Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Showman très à l'aise avec les médias, Gerard Piqué a toujours un bon mot pour ses interlocuteurs et ne semble jamais pris de court. Sauf hier. Au cours d'un live Twitch, l'ancien défenseur a balancé : "Bojan arrête. Il l'annoncera jeudi au Camp Nou". Devant la surprise des personnes présentes à ses côtés sur le plateau, Piqué s'est rendu compte de son erreur : son ancien coéquipier, désormais âgé de 32 ans, n'avait absolument pas laissé entendre qu'il comptait raccrocher les crampons !

Si le nom de Bojan Krkic a été prononcé lors de cette émission consacrée à la Kings League, c'est parce que justement, il pourrait l'intégrer. Celui qui était présenté comme l'avenir du Barça et un joueur aussi fort que Lionel Messi à ses débuts, en octobre 2007, n'a jamais confirmé ces promesses initiales, notamment parce qu'il a mal supporté la pression. Après Barcelone, il a connu la Roma, le Milan, l'Ajax, Stoke, Mayence, Alavès, l'Impact Montréal et le Vissel Kobe d'Andres Iniesta. Une trajectoire qui ressemble à une chute... Et en plus, Piqué lui a volé ce grand moment qu'aurait constitué l'annonce de sa retraite !