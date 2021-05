FC Barcelone, Equipe de France : Griezmann envoie de belles promesses avant l'Euro

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

L'Atlético Madrid a été sacré champion d'Espagne ce soir avec sa victoire à Valladolid (2-1) alors que le Real Madrid a battu Villarreal sur le fil (2-1). 3e, le FC Barcelone, lui, sans Lionel Messi, a fini sur un succès peu glorieux sur la pelouse d'Eibar (1-0), la lanterne rouge, grâce à un but tardif d'Antoine Griezmann (81e). Un but, d'un joli ciseau retourné, qui est le 15e du Français en 2021. Et qui confirme sa bonne fin de saison.

Comme le rappelle Opta, seuls Lionel Messi (37) et Gerard Moreno (30) sont impliqués sur plus de buts que Grizou toutes compétitions confondues en 2021 (25 - 15 buts et 10 assists), parmi les joueurs de Liga. De bon augure avant l'Euro, avec l'équipe de France.

