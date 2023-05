FC Barcelone : et maintenant, Gerard Piqué se rapproche de Shakira !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La guerre entre Shakira et Gerard Piqué fait toujours rage. Ulcéré d’avoir appris que ses fils Sasha et Milan apparaissaient dans le dernier clip de la chanteuse colombienne, l’ancien défenseur central du FC Barcelone a convoqué son avocat pour intenter un recours afin de ne plus que ce genre d’initiatives arrivent dans son dos.

Piqué prêt à investir en Floride ?

Pour aller plus loin dans une démarche d’apaisement et de rapprochement, au moins géographique, El Confidencial assure que Piqué n’écarte plus la possibilité de louer un pied-à-terre à Miami pour passer plus de temps en Floride. À l’heure actuelle, les deux anciens tourtereaux sont en train de négocier la garde pendant les jours de vacances cet été. L’ex du Barça pourrait obtenir 70% de ce temps.

Acróstico 👩‍👦‍👦Official Music Video Out Now / Ya Disponible https://t.co/fkaoZZah9j pic.twitter.com/UHov0KokZD — Shakira (@shakira) May 15, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Gerard Piqué aurait l'intention d'investir dans un appartement en Floride pour se rapprocher de Shakira et ses enfants. A l'heure actuelle, l'ancien couple est en train de négocier le temps de garde pour les prochaines vacances estivales.

Bastien Aubert

Rédacteur