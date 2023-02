FC Barcelone : Ousmane Dembélé fait le buzz !

Le phénomène Ousmane Dembélé est toujours au centre de l’attention en Espagne, l’ailier français est très observé lui qui réalise une très bonne saison avec le FC Barcelone. Alors qu’il est actuellement blessé, le joueur du Barça était tout de même présent lors de la rencontre des siens au Camp Nou contre le FC Séville (3-0).

Posé dans les tribunes, le Champion du Monde 2018 a été pris en photo en train de tendre son majeur. Un second cliché le montre totalement hilare, une façon de s’amuser avec le photographe du quotidien catalan sport pendant le match de ses partenaires.

Diario Sport photographer @VALENRICH was jokingly 'greeted' with a middle finger by Ousmane Dembélé.



After the first photo, he put down his hand and smiled for the camera. pic.twitter.com/qXNNPUtVLM