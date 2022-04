FC Barcelone : Ferran Torres compare Xavi à Guardiola

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Arrivé cet hiver au FC Barcelone en provenance de Manchester City contre un chèque de 55 millions d'euros, Ferran Torres est rapidement devenu un titulaire indiscutable de l'équipe de Xavi.

L'attaquant espagnol s'est d'ailleurs exprimé sur son entraîneur, qu'il n'hésite à comparer à Pep Guardiola, son ancien manager chez les Citizens. "Le Barça est en cours de reconstruction. La vérité est que le nouveau manager a apporté de la solidité au projet. Je remarque des similitudes entre Xavi et Guardiola, ils ont tous les deux le même style."

