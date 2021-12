FC Barcelone : Ferran Torres envoie un premier message fort à Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sur le site internet du FC Barcelone, Ferran Torres, qui a officiellement rejoint ce mardi le Barça en provenance de Manchester City, a confié qu'il pouvait occuper les trois postes de l'attaque, c'est-à-dire ailier droit, ailier gauche et avant-centre.

"Xavi est un entraîneur formidable qui m'aidera à grandir et à m'améliorer. Je peux offrir de la polyvalence dans les trois postes de l’attaque. Je veux aider l'équipe en marquant des buts, en donnant des passes décisives et en défendant", a déclaré l'ailier droit espagnol, qui se remet actuellement d'une fracture au pied droit.

❝I intend to help the team score goals, provide assists, and defend.❞



