FC Barcelone : Gavi et les siens logiquement accrochés à Getafe

Un petit FC Barcelone. Qui certes conserve son avance sur le Real Madrid en tête de la Liga (11 points), mais qui n'a convaincu personne ce dimanche sur le terrain de Getafe.

Une disette offensive rarement vue pour les joueurs de Xavi. En première période ? Une situation chaude pour Lewandowski à la 15e minute, et une double occasion à la 26e minute avec, dans la même action, Raphinha et Baldé qui trouvaient le poteau de Soria. Au retour des vestiaires, il y eu une tête non cadrée de Lewandowski (56e), un bon coup-franc de Raphinha (76e), repoussé par Soria, et une parade de ce dernier sur une reprise de Kessié. C'était tout pour le FC Barcelone.