FC Barcelone : Gerard Piqué a explosé contre Shakira !

La situation tendue ne risque pas de s’arranger entre Shakira et Gerard Piqué. Partie vivre en Floride avec ses deux garçons Sacha et Milan, la chanteuse colombienne semble avoir mis l’ancien défenseur du FC Barcelone devant le fait accompli. Chose que l’intéressé aurait très mal vécue. Shakira aurait surtout motivé son départ par le fait que l’état de santé de son père malade aurait empiré et qu’elle veuille que sa plus proche famille reste à son chevet.

« Piqué a pété un plomb »

« Piqué a pété un plomb, il n’a pas compris la raison », a révélé l’émission Fiesta, qui a eu accès à la dernière conversation entre les deux anciens tourtereaux. « Shakira, qui aurait prévenu Piqué qu’elle mettrait deux semaines à quitter Barcelone, s’attendait à plus de clémence de sa part. « Elle a un profond dégoût pour lui parce qu’elle espérait que leur discussion serait plus agréable », conclut le programme. Ambiance...