FC Barcelone : Gerard Piqué déclare sa flamme à Madrid !

Gerard Piqué est un redoutable défenseur central mais également un sacré homme d'affaires. Qui, comme les plus grands businessmen, n'hésite pas à se contredire ou à passer la brosse à reluire après avoir sali une personne ou un lieu. Ainsi, lui qui a tant critiqué le Real et Madrid pour les soi-disants privilèges octroyés à la capitale espagnole, en a dit beaucoup de bien hier lors de la présentation de la Coupe Davis, à laquelle il a participé puisque c'est sa société Kosmos qui s'en occupe.

"Vous savez que je suis de Barcelone, que j'aime ma ville plus que tout, a-t-il déclaré au plein cœur de la capitale. Mais je ressens une saine envie par rapport à Madrid, à tout ce qu'elle fait. C'est un exemple pour l'Europe, pour le monde et j'aimerais que Barcelone se mette à ce niveau. Ici, je me suis toujours senti comme à la maison. Dans la rue, on ne m'a jamais rien dit de mal, même au temps de la sélection. Bon, d'accord, au Bernabeu, j'ai entendu des trucs sur moi (sourire). Mais ça, c'est la rivalité et ça m'enchante quand on me reçoit avec des sifflets au Bernabeu !"

Piqué: “Siento envidia sana de Madrid, me gustaría que Barcelona estuviera a ese nivel”



