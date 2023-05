FC Barcelone : Gerard Piqué trouve un allié pour détruire Shakira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si, jusqu'à présent, Gérard Piqué était plutôt considéré par tous comme le « méchant » dans son divorce avec Shakira, l'ancien défenseur du FC Barcelone a désormais quelques soutiens. C'est notamment le cas du chroniqueur de l'émission "El Programa de Ana Rosa" à la télévision espagnole Alessandro Lequio.

Lequio critique l'hypocrisie de Shakira

Ce dernier a chargé contre la pop star colombienne, agacé que ses enfants Milan et Sasha soient utilisés dans le dernier clip de Shakira « Acrostico ». « La vidéo est très mauvaise », a-t-il d'abord balancé avant d'enchaîner : « Un père ou une mère peut faire ce qu'il veut avec ses enfants, mais il n'est pas cohérent qu'une mère utilise ses enfants pour vendre une vidéo et oblige ensuite les médias à les pixelliser. Il n'est pas cohérent qu'une mère revendique le respect de la vie privée de ses enfants et qu'elle les montre de cette manière dans une vidéo ».

Si Gérard Piqué n'a pas apprécié de voir Milan et Sasha apparaître dans ce clip controversé, ce dernier n'intentera pas d'action en justice contre la chanteuse selon son avocate Pilar Mañé... En même temps, lui-même avait exposé Milan dans une émission plus tôt dans l'année.