FC Barcelone : Gerard Piqué vide son sac et cartonne aussi Shakira !

Si Shakira a choisi de faire passer en chanson son règlement de compte avec Gérard Piqué, l'ancien défenseur du FC Barcelone a brisé le silence sur cette affaire... Particulièrement agacé par les attaques répétées de la pop star colombienne contre sa nouvelle petite-amie Clara Chia.

« Quelqu'un doit se suicider pour penser que nous sommes allés trop loin ? »

« Maintenant, nous nous consacrons à lancer ce bœuf, puis l'autre.... Je ne veux pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un problème personnel, mais le fait de lancer un « beef », c'est très bien, c'est à la mode, c'est un délit de fuite et ainsi de suite, mais nous ne pensons pas aux conséquences que cela peut avoir au niveau mental sur les personnes à qui vous lancez un « beef » », a déploré Gerard Piqué, qui dénonce le nombrilisme de Shakira :

« C'est bien beau d'un point de vue personnel et oh, la salope adore ça, et je ne sais pas quoi, mais on ne pense pas à l'autre personne. Qu'est-ce qui doit se passer ? Quelqu'un doit se suicider pour penser que nous sommes allés trop loin ? Les gens... Je suis très déçu de ce qu'est la société », a conclu l'intéressé, lassé d'entendre à la radio le « Vol 53. » de Shakira et Bizarrap, pamphlet anti-Piqué qui rencontre aujourd'hui un succès planétaire.