FC Barcelone - Getafe : le Barça poursuit sa remontada et se rapproche du Real Madrid

Dominateur de la tête et des épaules tout au long du match, le FC Barcelone a dominé ce samedi Getafe (4-0), enchaînant une quatrième victoire en championnat lors des cinq derniers matchs. Les quatre buts des Blaugrana ont été inscrits par Raphinha (20e), Joao Félix (53e), Frenkie de Jong (61e) et Fermin Lopez (90+4e). Grâce à ce succès, le Barça double provisoirement Gérone et redevient le dauphin du Real Madrid au classement, avec seulement cinq points de retard sur les Merengue.

