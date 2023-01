FC Barcelone - Getafe : Pedri libère un petit Barça à la pause

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pour le FC Barcelone, le rendez-vous est d'importance. Afin de conserver sa place de leader, en Liga, et, sait-on jamais, espérer un faux-pas du Real Madrid, qui joue dans la soirée sur le terrain de Bilbao.

Reste que les hommes de Xavi n'ont pas attaqué ce match face à Getafe pied au plancher. Bien au contraire. A l'exception d'une frappe de Dembélé, 12e, finalement contrée, pas une occasion franche en plus de vingt minutes et la sensation que Getafe pouvait poser des difficultés aux Catalans. Il fallait en réalité attendre la 30e minute pour assister, enfin, à une frappe de ce nom, signée Gavi, mais sans danger pour Soria. Cinq minutes plus tard, sur une perte de balle de Getafe dans sa défense, Raphinha, côté droit, délivrait un centre parfait pour Pedri qui ouvrait le score (1-0, 35e).

Alors qu'on se dirigeait vers la mi-temps, le Barça pouvait remercier Ter Stegen, auteur d'une parade décisive dans un duel face à Mayoral (41e). Il faudra un autre visage au club catalan pour faire le break au retour des vestiaires.