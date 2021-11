FC Barcelone : grande nouvelle pour Xavi, Piqué désamorce une première polémique

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

S'il est déjà en poste depuis huit jours, Xavi n'avait toujours pas vu son contrat avec le FC Barcelone officialisé par la Liga. Il existait d'ailleurs la crainte que l'organe financier de la Ligue sanctionne le club catalan si l'information selon laquelle il avait partagé le paiement de l'indemnité de départ du technicien d'Al-Saad avec l'intéressé était fausse.

Mais finalement, tout est vrai. Xavi a bien signé un chèque (dont le montant n'a pas été dévoilé) pour quitter le Qatar. En conséquence, la Liga va bien homologuer son contrat, ce qui fait qu'il sera sur le banc du Camp Nou samedi soir pour le derby contre l'Espanyol. En parallèle, Gerard Piqué a profité d'un live Twitch avec un ami journaliste pour faire une mise au point. Non, Xavi ne lui a pas interdit de participer à l'émission El Hormiguero.

"Le problème, ce sont ceux qui inventent. J’ai dû expliquer à Xavi cette histoire avec El Hormiguero, il ne savait même pas de quoi je parlais ! J’ai dû lui dire que j’ai dû annuler l’interview parce que j’ai eu envie de le faire, a-t-il affirmé. Xavi a mis des règles et si tu veux voyager (à Madrid, où se trouve le studio de l’émission), tu dois le lui dire. Au final, j’ai préféré ne rien lui dire et annuler l’interview parce que je n’avais pas envie de lui demander son autorisation. Mais elle se fera plus tard, nous cherchons déjà une nouvelle date plus convenable. Il faut s’adapter à certaines situations. Mais entre ce que l’on vous raconte et la vérité, il y a parfois un monde".

Qualifiée, la France n'a plus grand chose à jouer ce mardi soir en Finlande. Venez parier chez France Pari . La cote des Bleus est à 1,57 contre 3,65 le nul et 5,00 la victoire finnoise.

🗣️ Gerard Piqué: “Xavi did not know about the interview I was going to have with el hormiguero, I canceled it myself.”



Mi Presidente❤️ pic.twitter.com/4N4hdDHklg