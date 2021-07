FC Barcelone : Dembélé - Griezmann, une (sale) blague à 55 M€

Le timing pouvait-il être plus mauvais ? Alors que le déficit du FC Barcelone atteint le milliard d'euros, alors que la masse salariale est au bord de l'implosion, empêchant d'officialiser la prolongation de Lionel Messi, une vidéo à caractère raciste impliquant Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann a fortement déplu au sponsor maillot du FCB, Rakuten, qui verse… 55 M€ chaque année.

"De telles déclarations sont inacceptables"

Pour rappel, lors d'une tournée en Chine et au Japon à l'été 2019, Dembélé, présent dans sa chambre d'hôtel avec Griezmann alors que des employés s'affairaient autour de leur télévision, avait déclaré : « Toutes ces sales gueules… Pour jouer à PES, mon frère… Oh putain la langue ! Vous êtes en avance ou vous n'êtes pas en avance, dans votre pays ? ».

Du très maladroit que les deux Français ont tenté d'excuser en publiant des messages sur les réseaux sociaux, assurant que ce n'était que de l'humour et qu'ils n'étaient pas racistes. Mais le mal est fait. Et ce soir, le PDG de Rakuten, sponsor japonais s'affichant sur le maillot du Barça, a écrit sur Twitter : « En tant que sponsor et organisateur de la tournée du club, je suis vraiment désolé que les joueurs du FCB aient tenu des propos discriminatoires. De telles déclarations sont inacceptables, quelles que soient les circonstances. Nous allons protester officiellement contre le club pour connaître son point de vue ». La mauvaise blague pourrait coûter cher à un club déjà exsangue car si Rakuten décide de ne pas honorer son contrat jusqu'en 2022, le budget barcelonais sera grevé de 55 M€.

