FC Barcelone : Griezmann masque une faiblesse incontournable de Messi

Le FC Barcelone a connu sa première défaite de la saison à Getafe (0-1). Peu inspirés en attaque, les hommes de Ronald Koeman ont également été malchanceux en touchant du bois à deux reprises. Cette poisse n’est pas une première pour Lionel Messi. Mister Chip rappelle en effet que l’attaquant argentin est le joueur qui a le plus frappé les montants sur les 25 dernières années en Liga ! « La Pulga » en est à 92 tentatives de ce type !

Griezmann étrillé par la presse catalane

Ce manque de chance a été occulté par la presse espagnole, qui a préféré s’attarder sur la prestation insipide d’Antoine Griezmann. Titulaire, le champion du monde 2018 a été fantomatique aux côtés d’Ousmane Dembélé. « On ne peut pas juger la carrière d'un joueur par un ballon qu'il n'envoie pas au fond des filets, mais les opportunités de Griezmann s'épuisent et son rêve de réussir au Barça semble de plus en plus loin », écrit Xavier Ortuño, le journaliste de Sport ce dimanche. Ça commence à sentir vraiment le roussi pour l’ancien buteur de l’Atlético Madrid...