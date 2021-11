FC Barcelone : Griezmann revient sur ses 2 années mouvementées en Catalogne

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Quand il est arrivé à Barcelone à l'été 2019, Antoine Griezmann semblait parti pour former un trio de feu avec Luis Suarez et Lionel Messi. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Son jeu étant trop similaire à celui de l'Argentin, le Français n'a jamais été au niveau attendu et les Blaugrana ont sombré, ne remportant qu'une Coupe du Roi en deux ans. Prêté à l'Atlético Madrid cette saison, le meneur de jeu a pourtant assuré au micro de Téléfoot qu'il ne gardait pas un mauvais souvenir de son séjour en Catalogne…

"Ce n'était pas non plus catastrophique puisque j'ai toujours fait presque 20 buts chaque saison. Pour moi, c'est une immense fierté d'avoir joué à Barcelone, j'étais très heureux d'y aller, avec des coéquipiers extraordinaires et j'ai beaucoup appris des coachs même si parfois je ne jouais pas, même si ça a été compliqué par moment. Là (à l'Atletico), on m'aime comme je suis et ce que je suis donc je pense que c'est parfait pour tout le monde." Peut-être s'est-il souvenu aussi que si les Colchoneros ne lèvent pas son option d'achat en juin, il sera obligé de retourner au Barça…

Antoine Griezmann 💬



"My time at Barca was not a disaster, because I always scored almost 20 goals each season. I am very proud to have played for Barcelona." pic.twitter.com/5PBDnTOEaR — MansionBet (@MansionBet) November 21, 2021