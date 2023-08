FC Barcelone : grosse tension entre Laporta et Xavi, Lewandowski aussi prêt à exploser ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'émission El Chiringuito a fait de nombreuses révélations sur le FC Barcelone hier soir. La seule positive, c'est que la prolongation de Xavi serait sur le point d'être actée. Mais tout le reste était très négatif. Et concernait les relations entre l'entraîneur blaugrana et son président, Joan Laporta, qui seraient très mauvaises. Le patron du FCB n'aurait pas apprécié les demandes économiques de son coach pour signer un nouveau contrat alors qu'il sait que les finances sont dans le rouge. Et Xavi reproche à Laporta de ne pas l'écouter en matière de recrutement ainsi que ses exigences commerciales.

Barça-Juve annulé à cause d'une engueulade ?

Ainsi, le journaliste Marçal Lorente a déclaré que l'annulation du match amical contre la Juventus fin juillet à Los Angeles pourrait être due à une engueulade entre les deux hommes et non à un virus, comme annoncé officiellement ! La veille de la partie, Laporta aurait demandé à ses joueurs de venir parler aux sponsors alors qu'ils étaient en plein entraînement ! Ce qui aurait entraîné une grosse colère de Xavi et, comme par hasard, l'annulation du match le lendemain alors qu'aucun joueur n'était souffrant la veille...

Par ailleurs, Sport annonce que Robert Lewandowski est lui aussi sur les nerfs. Mais pour le Polonais, ce n'est dû qu'au sportif. Il en aurait marre de se prendre des coups à longueur de rencontre et de n'avoir que très peu d'occasions à se mettre sous la dent. A Getafe (0-0) dimanche, il a été très esseulé. Sport le décrit comme "à la limite" de l'explosion de colère...

