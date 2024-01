FC Barcelone : Guardiola a donné sa réponse au Barça

Pep Guardiola est prêt à continuer l’aventure à Manchester City. Cela fait 8 ans que Pep Guardiola est arrivé à Manchester City. Son palmarès est large : une Ligue des Champions, 5 Premier League, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup, 2 Community Shield et une Coupe du Monde des clubs. Une panoplie de trophées qui lui vaut le titre de légende dans son club. Avec les années, Guardiola semble laisser planer une envie de départ, mais sa détermination de continuer avec les Skyblues est infaillible.

En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a exprimé son ressenti après 8 années à la tête des Citizens: “ Nous pouvons admettre que huit ans, c'est beaucoup, la saison prochaine en aura neuf... Je dois voir les joueurs, quel est leur comportement, nos standards, pouvons-nous les respecter, est-ce que les joueurs vous suivent, suis-je fatigué ou pas, beaucoup de choses entrent en jeu... mais je vais bien !" Un retour au Barça ne semble donc pas tout à fait d’actualité pour l’Espagnol.

🔵 Guardiola on his City future: “We can admit eight years is a lot of time, next season will be nine…”.



“I have to see the players, how is the behaviour, our standards, can we keep it, do the players follow you, am I tired or not, many things are involved... but I’m ok!”. pic.twitter.com/DUF87xsBDE