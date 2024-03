FC Barcelone : Guardiola a soufflé un nom à Laporta pour l'après-Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du FC Barcelone se sont lancés à la quête d'un successeur à Xavi, qui a décidé de quitter son poste d'entraîneur du Barça à l'issue de la saison.

Guardiola aimerait bien voir De Zerbi au Barça

Passé sur le banc blaugrana entre 2008 et 2012, Pep Guardiola suit toujours de près l'actualité de son ancien club et aurait recommandé un entraîneur au président des Culers, Joan Laporta. Il s'agirait de Roberto De Zerbi. Cela tombe bien, le technicien italien ferait partie, avec Hansi Flick, Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, de la short-list finale du champion d'Espagne en titre pour remplacer Xavi.

Podcast Men's Up Life