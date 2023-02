FC Barcelone : Javier Tebas se prononce sur l'affaire Enriquez Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Trois jours après la révélation par AS et la Cadena SAR de l'affaire Enriquez Negreira, du nom de cet ancien arbitre ayant touché de l'argent de la part du FC Barcelone pendant des années, Javier Tebas s'est décidé à sortir du silence. Le président de la Liga a pris tous les renseignements possibles et a bien pesé ses mots car ce cas est explosif. Il entend laisser la justice aller au bout de son enquête et estime qu'il pourrait y avoir des sanctions dans le cas où les Blaugranas auraient effectivement tenté de faire pression sur les hommes en noir...

"Dans le domaine pénal, il peut y avoir des conséquences sportives. Mais c'est un sujet très ouvert. Notre chemin, au niveau de la Liga, ne peut pas continuer, car il y a prescription, mais l'enquête se poursuit au niveau pénal. S'il n'y avait pas eu prescription, nous aurions ouvert une motion disciplinaire. Nous devons voir ce que le bureau du procureur considère. S'il voit un crime, il déposera une plainte, sinon, non. Nous allons attendre. Ne spéculons pas. Nous ne créons pas d'incertitude. Le Barça pourrait être victime d’un escroc. J’ai tout vu. J’ai vu du truquage, des tentatives de trucage, des gens payés par deux clubs... Ça remonte à tant d’années... Ce serait surprenant ! »