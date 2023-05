FC Barcelone : Joana Sanz, la femme de Dani Alves, rebondit à Madrid après avoir été expulsée de chez elle !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Désireuse de garder sa liberté de choix et de parole, la Canarienne a tiré un trait sur son domicile luxueux en Catalogne pour partir refaire sa vie du côté de Madrid. D'après le média espagnol, Joana Sanz a déjà tourné la page Dani Alves et se serait remise en couple... mais cette fois-ci avec un riche homme d'affaires de la Capitale.

D'après l'émission ibérique Fiesta, Joana Sanz – qui n'avait pas encore déménagé depuis le début de l'affaire Alves – a été contrainte de le faire par la famille du joueur et son ex épouse Dinora Santana car elle refusait de signer un « accord de confidentialité » en échange de la maison.

Rien ne va plus entre Joana Sanz et Dani Alves ! En pleine procédure de divorce après avoir appris que son mari, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Brians 2 à Barcelone, encourait une lourde peine suite à une agression sexuelle présumée sur une jeune femme de 23 ans, le mannequin aurait été expulsée de la demeure familiale qu'elle partageait avec l'ancien Brésilien du FC Barcelone.

Pour résumer

Le divorce entre Joana Sanz et Dani Alves s'annonce des plus houleux après que le mannequin espagnol a décidé de lâcher le Brésilien, accusé de viol et actuellement emprisonné. La belle a fait le choix de garder sa liberté de paroles.