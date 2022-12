FC Barcelone : Jordi Cruyff fait des annonces fortes sur le mercato... et la tactique de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Demain jeudi, Sport publie une longue interview de Jordi Cruyff. Le directeur sportif du FC Barcelone y évoque tous les sujets sensibles de son club, à commencer par le mercato. Et il y fait plusieurs annonces fortes. La principale, c'est que le Barça ne sera pas en mesure de recruter en janvier. Le fairplay financier continue de menacer le club, dont la masse salariale atteint des sommets.

Pour autant, Cruyff et le Barça ne seraient pas disposés à laisser filer certains joueurs susceptibles d'alléger cette fameuse masse salariale. Notamment Frenkie De Jong. Poussé vers la sortie cet été, le Néerlandais est resté et a réussi à s'imposer aux yeux de Xavi. Et en parlant de l'entraîneur du FCB, Cruyff empiète sur ses plates-bandes en expliquant que le 4-3-3 mis en place par son père il y a plus de trois décennies n'était pas immuable et qu'au contraire, le football actuel nécessitait peut-être plus de milieux de terrain. L'entraîneur du Barça appréciera-t-il ces recommandations ? Et surtout, changera-t-il un système dans lequel son club a tellement performé ?