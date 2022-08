FC Barcelone : Jürgen Klopp s'étonne aussi du Mercato des Blaugranas

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone s’est bien renforcé de manière considérable lors de ce mercato estival. Malgré une situation économique plus que délicate, le club catalan s'est offert de grands noms, comme Raphinha ou encore Robert Lewandowski. Après ces arrivées, l'entraîneur allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est exprimé sur le mercato du club catalan.

Dans un entretien, accordé au média “ Kicker“, il a donné son avis : « Je ne le comprends pas, pour plusieurs raisons. Si vous me dites que je n’ai pas d’argent, alors je ne dépense rien. Le seul club que je connais qui a un jour vendu son stade et d’autres droits était le Borussia Dortmund. Aki Watzke a dû venir à la dernière seconde pour sauver le tout. Et je ne sais pas s’il y a un Aki Watzke à Barcelone. »